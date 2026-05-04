Fars: КСИР атаковал корабль ВМС США у входа в Ормузский пролив

Иранское агентство Fars сообщило, что две иранские ракеты поразили американский военный корабль в районе острова Джаск, у входа в Ормузский пролив.

По утверждению Fars, корабль якобы проигнорировал предупреждения военно-морских сил "Корпуса стражей исламской революции" и пытался пройти в сторону пролива, нарушая "безопасность судоходства". Fars заявляет, что после попадания он был вынужден развернуться и покинуть район.

На момент публикации подтверждения этой информации со стороны США или независимых источников не поступало.

Сообщение появилось на фоне начала американской операции "Проект Свобода" по содействию проходу торговых судов через Ормузский пролив. Ранее Тегеран предупреждал, что будет рассматривать американское вмешательство в районе пролива как нарушение прекращения огня.

Отметим, что агентство Fars ассоциировано с руководством КСИР.