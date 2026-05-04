x
04 мая 2026
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 13:52
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Fars: КСИР атаковал корабль ВМС США у входа в Ормузский пролив

Иран
Война с Ираном
время публикации: 04 мая 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 13:28
Fars: КСИР атаковал корабль ВМС США у входа в Ормузский пролив
Iranian Army via AP

Иранское агентство Fars сообщило, что две иранские ракеты поразили американский военный корабль в районе острова Джаск, у входа в Ормузский пролив.

По утверждению Fars, корабль якобы проигнорировал предупреждения военно-морских сил "Корпуса стражей исламской революции" и пытался пройти в сторону пролива, нарушая "безопасность судоходства". Fars заявляет, что после попадания он был вынужден развернуться и покинуть район.

На момент публикации подтверждения этой информации со стороны США или независимых источников не поступало.

Сообщение появилось на фоне начала американской операции "Проект Свобода" по содействию проходу торговых судов через Ормузский пролив. Ранее Тегеран предупреждал, что будет рассматривать американское вмешательство в районе пролива как нарушение прекращения огня.

Отметим, что агентство Fars ассоциировано с руководством КСИР.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 мая 2026

"Проект Свобода": начата операция по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива