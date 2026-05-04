Полиция просит "Технион" проверить, что электромобили не влияют на показания дорожных камер
Полиция Израиля заказала хайфскому "Техниону" лабораторную проверку дорожных камер фиксации скорости типа А3 на предмет точности их показателей при замере скорости электромобилей.
Стоимость контракта – 200 тысяч шекелей, проверка должна быть завершена до 31 декабря 2026 года.
Заказ на проверку последовал после того, как в ходе одного из судебных процессов выяснилось, что электромобиль может влиять на точность их показаний.
Если утверждение подтвердится, полиции придется аннулировать штрафы, выписанные владельцам электромобилей, – возможно, и задним числом.
Система А3 работает по следующему принципу: в асфальт на расстоянии нескольких десятков сантиметров друг от друга вмонтированы две металлические петли, рядом с которыми установлена камера. Время, за которое автомобиль проезжает от первой петли до второй, используется для вычисления скорости. Проблема в том, что электромагнитная индукция, создаваемая электромобилем, способна воздействовать на металлические петли и искажать измерение реальной скорости.