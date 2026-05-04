04 мая 2026
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

Полиция просит "Технион" проверить, что электромобили не влияют на показания дорожных камер

Полиция
Автомобили
Технологии
время публикации: 04 мая 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 13:02
Полиция просит "Технион" проверить, что электромобили не влияют на показания дорожных камер
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция Израиля заказала хайфскому "Техниону" лабораторную проверку дорожных камер фиксации скорости типа А3 на предмет точности их показателей при замере скорости электромобилей.

Стоимость контракта – 200 тысяч шекелей, проверка должна быть завершена до 31 декабря 2026 года.

Заказ на проверку последовал после того, как в ходе одного из судебных процессов выяснилось, что электромобиль может влиять на точность их показаний.

Если утверждение подтвердится, полиции придется аннулировать штрафы, выписанные владельцам электромобилей, – возможно, и задним числом.

Система А3 работает по следующему принципу: в асфальт на расстоянии нескольких десятков сантиметров друг от друга вмонтированы две металлические петли, рядом с которыми установлена камера. Время, за которое автомобиль проезжает от первой петли до второй, используется для вычисления скорости. Проблема в том, что электромагнитная индукция, создаваемая электромобилем, способна воздействовать на металлические петли и искажать измерение реальной скорости.

