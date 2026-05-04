Крупнейшая израильская ферма медицинской марихуаны продана из-за связи с криминалом

Один из крупнейших в Израиле производителей и экспортеров медицинской марихуаны, компания May Green Fields из мошава Мегдим в районе Хоф а-Кармель, продает свой бизнес в связи с аннулированием лицензии.

Лицензия компании на выращивание медицинской марихуаны была отозвана министерством здравоохранения по рекомендации полиции Израиля, выявившей предполагаемые связи с криминальными структурами.

Как сообщает "Калькалист", покупателем земельного участка с крупнейшим в Израиле производственным комплексом выступил израильский бизнесмен Леонид Блитштейн, работающий сфере зерна и сельского хозяйства в Европе.

Согласно изданию, на текущий момент он работает над получением необходимых разрешений минздрава, чтобы сохранить деятельность компании под новым именем "Навара» и с новым менеджментом.

Сумма сделки, в рамках которой Блитштейн получил крупнейшую в стране ферму каннабиса площадью 42 тысячи кв.м. с оборудованием и запасом саженцев, оценивается в 60-70 миллионов долларов при реальной рыночной стоимости в 100 миллионов долларов.

Издание отмечает, что ранее Блитштейн планировал открыть ферму медицинского каннабиса в Украине, однако этот план сорвался из-за войны.