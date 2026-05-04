Зеленский: "Россия боится украинского удара по Красной площади 9 мая, Это о многом говорит"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на проходящем в Ереване саммите Европейского политического сообщества, отметил: российские власти боятся удара украинских БПЛА по параду 9 мая в Москве.

"Россия объявила о проведении 9 мая в Москве парада без военной техники. Если это произойдет, то это будет впервые за много-много лет, когда они не смогут позволить себе военную технику и опасаются, что над Красной площадью могут пролететь дроны. Это о многом говорит. Это свидетельствует о том, что сейчас они не сильны", – сказал он.

Зеленский заявил о необходимости ужесточения санкций против России и продолжения оказания помощи Украине. Он также призвал к эффективному дипломатическому решения конфликта, наращиванию оборонного сотрудничества с Европой и высказался в поддержку европейского присутствия за столом переговоров.