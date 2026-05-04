x
04 мая 2026
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 13:52
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский: "Россия боится украинского удара по Красной площади 9 мая, Это о многом говорит"

Война в России
Россия
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 04 мая 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 13:29
Зеленский: "Россия боится украинского удара по Красной площади 9 мая, Это о многом говорит"
AP Photo

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на проходящем в Ереване саммите Европейского политического сообщества, отметил: российские власти боятся удара украинских БПЛА по параду 9 мая в Москве.

"Россия объявила о проведении 9 мая в Москве парада без военной техники. Если это произойдет, то это будет впервые за много-много лет, когда они не смогут позволить себе военную технику и опасаются, что над Красной площадью могут пролететь дроны. Это о многом говорит. Это свидетельствует о том, что сейчас они не сильны", – сказал он.

Зеленский заявил о необходимости ужесточения санкций против России и продолжения оказания помощи Украине. Он также призвал к эффективному дипломатическому решения конфликта, наращиванию оборонного сотрудничества с Европой и высказался в поддержку европейского присутствия за столом переговоров.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 мая 2026

CNN: меры безопасности вокруг Путина повышены в связи с риском покушения или переворота
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 мая 2026

Накануне Дня победы украинские беспилотники атаковали Москву