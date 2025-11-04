x
04 ноября 2025
|
последняя новость: 20:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2025
|
04 ноября 2025
|
последняя новость: 20:42
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Air India вернется в Израиль 1 января

Авиация
Индия
время публикации: 04 ноября 2025 г., 20:30 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 20:30
Air India вернется в Израиль 1 января
Wikipedia.org. Фото: Mark Bess

Индийская авиакомпания Air India, долгое время откладывавшая возобновление полетов в Израиль, объявила, что вернется на израильский маршрут с 1 января 2026 года.

Авиакомпания будет выполнять пять рейсов в неделю – с воскресенья по четверг.

Air India прекратила летать в Израиль в октябре 2023 года, возобновила полеты в марте 2024 года, но снова отменила их в мае 2024 года.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook