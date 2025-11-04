Air India вернется в Израиль 1 января

Индийская авиакомпания Air India, долгое время откладывавшая возобновление полетов в Израиль, объявила, что вернется на израильский маршрут с 1 января 2026 года.

Авиакомпания будет выполнять пять рейсов в неделю – с воскресенья по четверг.

Air India прекратила летать в Израиль в октябре 2023 года, возобновила полеты в марте 2024 года, но снова отменила их в мае 2024 года.