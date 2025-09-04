Конец "Кофе по 5 шекелей": Рами Леви поглощает сеть "Кофикс"

Торговая сеть "Рами Леви Шивук а-Шикма" сообщила о выкупе акций миноритарных владельцев компании "Кофикс" (24%) за 44 миллиона шекелей. Акции компании сняты с торгов, а сама компания прекратит существование, превратившись в часть материнской сети.

Сеть "Кофикс" была создана в 2012 году на волне массовых акций протеста 2011 года против дороговизны жизни. Она предлагала концепцию минималистического обслуживания и базового набора товаров по минимальной цене. Флагманским товаром был стакан кофе за 5 шекелей.

В первые годы в дополнение к сети кафе была открыта сеть супермаркетов, однако рост цен на кофе уже через три года вынудил компанию нарушить свое обещание и повысить цены. В 2018 году Рами Леви купил 20% акций "Кофикс", а затем довел свое владение до 76%.

Оставшиеся магазины "Кофикс" будут превращены в филиалы "Рами Леви бе-Шхуна", а оставшиеся несколько филиалов кафе будут проданы.

За время своего существования сеть накопила около 100 миллионов шекелей долгов, которые Рами Леви может использовать для списания налогов.