United Airlines возобновляет полеты в Израиль из Чикаго и Вашингтона

Американская авиакомпания United Airlines, уже возобновившая полеты в Израиль из Нью-Йорка, сообщила о возобновлении работы на еще двух трансатлантических маршрутах.

С 1 ноября авиакомпания будет обслуживать прямые рейсы в Израиль из Чикаго и Вашингтона.

Напомним, что прямые рейсы в Нью-Йорк выполняют также авиакомпании Delta, "Эль-Аль" и "Аркия". Весной 2026 года на маршрут планирует выйти и авиакомпания "Исраэйр".