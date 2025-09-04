x
Экономика

United Airlines возобновляет полеты в Израиль из Чикаго и Вашингтона

время публикации: 04 сентября 2025 г., 22:18
United Airlines возобновляет полеты в Израиль из Чикаго и Вашингтона
AP Photo/Gene J. Puskar

Американская авиакомпания United Airlines, уже возобновившая полеты в Израиль из Нью-Йорка, сообщила о возобновлении работы на еще двух трансатлантических маршрутах.

С 1 ноября авиакомпания будет обслуживать прямые рейсы в Израиль из Чикаго и Вашингтона.

Напомним, что прямые рейсы в Нью-Йорк выполняют также авиакомпании Delta, "Эль-Аль" и "Аркия". Весной 2026 года на маршрут планирует выйти и авиакомпания "Исраэйр".

