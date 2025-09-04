Ynet: в ЦАХАЛе думают, покупать ли тактическую форму для резервистов "Колесниц Гидеона 2"

Готовая к отправке партия тысяч комплектов стандартной тактической формы для резервистов боевых частей ЦАХАЛа ждет подтверждения заказа на складах поставщика.

Однако, как сообщает портал Ynet, военное командование пока не приняло окончательного решения о покупке.

До войны тактическая форма, гораздо более удобная, надежная и безопасная, выдавалась только спецподразделениям. В ходе войны было принято решение оснастить ей и другие регулярные подразделения боевых частей.

В то же время резервисты до сих пор продолжают воевать в старой "форме Б", если только не покупают тактическую форму на свои средства. Недавно была достигнута принципиальная договоренность о поставке тактической формы и для резервистов, однако, согласно порталу, необходимость экономии в свете высоких незапланированных расходов на операцию "Колесницы Гидеона 2" может вынудить ЦАХАЛ отказаться от реализации этой договоренности.