x
04 сентября 2025
|
последняя новость: 09:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2025
|
04 сентября 2025
|
последняя новость: 09:28
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Ynet: в ЦАХАЛе думают, покупать ли тактическую форму для резервистов "Колесниц Гидеона 2"

ЦАХАЛ
Резервисты
время публикации: 04 сентября 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 09:16

Готовая к отправке партия тысяч комплектов стандартной тактической формы для резервистов боевых частей ЦАХАЛа ждет подтверждения заказа на складах поставщика.

Однако, как сообщает портал Ynet, военное командование пока не приняло окончательного решения о покупке.

До войны тактическая форма, гораздо более удобная, надежная и безопасная, выдавалась только спецподразделениям. В ходе войны было принято решение оснастить ей и другие регулярные подразделения боевых частей.

В то же время резервисты до сих пор продолжают воевать в старой "форме Б", если только не покупают тактическую форму на свои средства. Недавно была достигнута принципиальная договоренность о поставке тактической формы и для резервистов, однако, согласно порталу, необходимость экономии в свете высоких незапланированных расходов на операцию "Колесницы Гидеона 2" может вынудить ЦАХАЛ отказаться от реализации этой договоренности.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook