Полиция о ЧП в Иерусалиме: водитель автобуса перед наездом на людей был атакован демонстрантами

Полиция опубликовала предварительные результаты расследования трагического инцидента, произошедшего в Иерусалиме во время многотысячной акции протеста ультраортодоксов.

Согласно заявлению полиции, в районе, отведенном для проведения акции протеста, дороги были перекрыты, однако наезд на демонстрантов произошел на перекрестке, который оставался открытым для движения транспорта. Участники беспорядков в районе перекрестка жгли мусор и перекрывали дороги, создавая угрозу для участников движения.

При опросе водитель заявил следователям, что был атакован демонстрантами, после чего произошел трагический инцидент. Водитель задержан и дает показания.

В заявлении полиции подчеркивается: беспорядки с применением насилия, перекрытие транспортных артерий и нападения на автомобили находятся за "красной линией", поскольку представляют опасность для жизней людей и могут привести к трагедии. Полиция продолжит решительно действовать против агрессивных нарушителей порядка и будет добиваться их наказания.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что перед инцидентом водитель автобуса позвонил в полицию и попросил помочь ему.