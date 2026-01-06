ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию двух боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил, что в районе Хирбет-Силм на юге Ливана были ликвидированы двое боевиков "Хизбаллы", работавших над восстановлением военной инфраструктуры террористической организации. Один из ликвидированных относился к инженерному подразделению организации и руководил восстановительными работами.

Согласно сообщениям ливанских источников, в Хирбет-Силм авиаудар был нанесен по жилому строению.

Позднее ливанские СМИ передали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали промышленный ангар в населенном пункте Кафр Дунин. Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения Ливана сообщил о гибели двух человек.

Таким образом, согласно ливанским источникам, 6 января в результате ударов ЦАХАЛа на юге Ливана погибли не менее четырех человек.