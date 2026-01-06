x
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию двух боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
Хизбалла
время публикации: 06 января 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 22:10
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию двух боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщил, что в районе Хирбет-Силм на юге Ливана были ликвидированы двое боевиков "Хизбаллы", работавших над восстановлением военной инфраструктуры террористической организации. Один из ликвидированных относился к инженерному подразделению организации и руководил восстановительными работами.

Согласно сообщениям ливанских источников, в Хирбет-Силм авиаудар был нанесен по жилому строению.

Позднее ливанские СМИ передали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали промышленный ангар в населенном пункте Кафр Дунин. Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения Ливана сообщил о гибели двух человек.

Таким образом, согласно ливанским источникам, 6 января в результате ударов ЦАХАЛа на юге Ливана погибли не менее четырех человек.

Израиль
