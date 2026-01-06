Разрешено к публикации имя подростка, погибшего в Иерусалиме
время публикации: 06 января 2026 г., 23:36 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 23:40
Разрешено к публикации имя подростка, погибшего в результате наезда автобуса в Иерусалиме. Это 14-летний Йосеф Айзенталь, житель квартала Рамот.
Подросток участвовал в массовой акции протеста "харедим" против закона о призыве в армию.
Полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента. Водитель автобуса задержан и дает показания.
