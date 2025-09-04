x
04 сентября 2025
04 сентября 2025
04 сентября 2025
последняя новость: 09:28
04 сентября 2025
Экономика

Делегация NVIDIA прибыла в Израиль для выбора места нового кампуса

ИИ
Недвижимость
Хайтек
время публикации: 04 сентября 2025 г., 08:28
Делегация NVIDIA прибыла в Израиль для выбора места нового кампуса
Flash90

Делегация руководства корпорации NVIDIA прибыла в Израиль с двухдневным визитом для осмотра локаций под строительство нового кампуса.

Как сообщает "Глобс", речь идет о нескольких объектах в окрестностях Йокнеама: на участке рядом с гаванью Шавит, расположенной в устье реки Кишона у выхода из туннелей под горой Кармель; район Кирьят-Ата, где планируется построить жилищно-деловой комплекс ТАМАЛ-1025 на сельскохозяйственных землях вокруг города; Кирьят-Тивон, а также научный парк Мево-Кармель в региональном совете Мегидо рядом с Йокнеамом.

Общим для всех этих участков является относительная близость к Йокнеаму, где компания уже сегодня имеет офисы, близость к Трансизраильскому шоссе и к основным линиям электропередач, идущим из центра в район Хайфы через Хадеру — жизненно важным для работы энергоемких серверных ферм ИИ.

Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца месяца.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
