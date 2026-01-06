x
Спорт

Евролига. "Апоэль" разгромил "Дубай"

Баскетбол
время публикации: 06 января 2026 г., 23:12 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 23:12
Евролига. "Апоэль" разгромил "Дубай"
В матче двадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" разгромил "Дубай" 85:60.

Гости выиграли первую четверть и первую половину матча 24:17, 41:36.

Израильтяне сумели кардинально изменить ход матча в третьей четверти, которую выиграли 33:13. После 30 минут 69:54.

Защитник "Апоэля" Антонио Блэкни набрал 25 очков и сделал 7 подборов.

Спорт
