x
06 января 2026
|
последняя новость: 23:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2026
|
06 января 2026
|
последняя новость: 23:58
06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Белый дом не исключает применения военной силы для получения контроля над Гренландией

США
Дональд Трамп
время публикации: 06 января 2026 г., 23:58 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 00:10
Белый дом не исключает применения военной силы для получения контроля над Гренландией
AP Photo/Felipe Dana

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает различные варианты приобретения Гренландии, включая возможное использование военных сил, сообщил во вторник Белый дом. В ответе агентству Reuters

пресс-служба отметила, что Трамп рассматривает получение контроля над островом как приоритет национальной безопасности для сдерживания противников в Арктическом регионе. "Использование вооруженных сил рассматривается как один из вариантов, имеющихся в распоряжении главнокомандующего", – подчеркнули в администрации.

По информации высокопоставленного американского чиновника, в Овальном кабинете идут активно обсуждения, среди рассматриваемых вариантов – прямая покупка Гренландии или заключение соглашения о свободной ассоциации. Интерес Вашингтона к острову связан с его стратегическим расположением в Арктике, где усиливается присутствие России и Китая, а также с месторождениями редких минералов, важных для высокотехнологичных и военных производств. Конкретная цена возможной покупки не называется.

Лидеры крупнейших европейских стран и Канады во вторник выразили поддержку Гренландии, заявив, что арктический остров принадлежит его народу. Сама Гренландия, автономная территория Дании с населением около 57 тысяч человек, неоднократно заявляла, что не желает становиться частью Соединенных Штатов. Несмотря на это, американский чиновник отметил, что намерение Трампа приобрести остров в течение оставшихся трех лет его президентского срока "никуда не денется".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2026

Трамп после операции в Венесуэле: "Нам нужна Гренландия"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2026

Трамп угрожает новому руководству Венесуэлы: США берут управление на себя
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 декабря 2025

Трамп назначил спецпредставителя по Гренландии, посла США вызвали в МИД Дании