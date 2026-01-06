Белый дом не исключает применения военной силы для получения контроля над Гренландией
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает различные варианты приобретения Гренландии, включая возможное использование военных сил, сообщил во вторник Белый дом. В ответе агентству Reuters
пресс-служба отметила, что Трамп рассматривает получение контроля над островом как приоритет национальной безопасности для сдерживания противников в Арктическом регионе. "Использование вооруженных сил рассматривается как один из вариантов, имеющихся в распоряжении главнокомандующего", – подчеркнули в администрации.
По информации высокопоставленного американского чиновника, в Овальном кабинете идут активно обсуждения, среди рассматриваемых вариантов – прямая покупка Гренландии или заключение соглашения о свободной ассоциации. Интерес Вашингтона к острову связан с его стратегическим расположением в Арктике, где усиливается присутствие России и Китая, а также с месторождениями редких минералов, важных для высокотехнологичных и военных производств. Конкретная цена возможной покупки не называется.
Лидеры крупнейших европейских стран и Канады во вторник выразили поддержку Гренландии, заявив, что арктический остров принадлежит его народу. Сама Гренландия, автономная территория Дании с населением около 57 тысяч человек, неоднократно заявляла, что не желает становиться частью Соединенных Штатов. Несмотря на это, американский чиновник отметил, что намерение Трампа приобрести остров в течение оставшихся трех лет его президентского срока "никуда не денется".