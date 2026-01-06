x
06 января 2026
Экономика

Кнессет угрожает отменить указ о повышении лимита безналогового импорта

Импорт и экспорт
время публикации: 06 января 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 22:05
Кнессет угрожает отменить указ о повышении лимита безналогового импорта
AP Photo/Charles Rex Arbogast

По итогам бурного обсуждения, состоявшегося во вторник, 6 января, в финансовой комиссии Кнессета, депутаты, в том числе члены коалиции, заявили о поддержке отмены повышения порога освобождения от НДС на личный импорт.

После обсуждения члены финансовой комиссии единогласно решили вынести на рассмотрение пленарного заседания отмену указа.

Для отмены указа достаточно простого большинства.

Напомним, что указ, подписанный 24 декабря, освобождал от НДС частный импорт на сумму до 150 долларов вместо 75 долларов до тех пор.

Указ был инициативой министра финансов Бецалеля Смотрича, продвигавшего его как "меру по борьбе с дороговизной жизни" вопреки позиции профессионального аппарата минфина и налогового управления.

