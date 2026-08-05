Джиу-джитсу. Две израильтянки стали чемпионками мира в Абу-Даби

В Абу-Даби проходит чемпионат мира по джиу-джитсу JJIF World Championships.

Лиа Шалев в третий раз стала победительницей юниорского чемпионата мира (спортсмены до 18 лет) (весовая категория до 63 кг).

Нога Решеф (весовая категория до 63 кг) стала победительницей молодежного чемпионата мира (спортсмены до 21 года).

Израильтянка Мила Бен Давид завоевала бронзовую медаль кадетского чемпионата (спортсмены до 16 лет) в весовой категории до 48 кг.

Йоси Амит (весовая категория до 62 кг) проиграл бой за третье место кадетского чемпионата мира.

Этан Саар (весовая категория до 44 кг) завоевал бронзовую медаль кадетского чемпионата в категории No-gi. Элиав Нафтали Гуриашвили завоевал такую же медаль в весовой категории до 48 кг, Даниэль Буарон – 52 кг.

Тамар Херманн завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата мира (спортсмены до 18 лет) в весовой категории до 48 кг. В финале она проиграла Анели Цой (Казахстан).

Йонатан Моше Литан завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира в весовой категории до 52 кг.

Тамир Наим (весовая категория до 62 кг) завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира в категории No-gi.

Идо Бараш (весовая категория до 85 кг) стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, Шани Бехор (до 94 кг) – серебряным призером.