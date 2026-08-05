Microsoft вводит ограничения на использование ИИ сотрудниками

Корпорация Microsoft начала жестко контролировать расходы своих сотрудников на использование искусственного интеллекта.

Как сообщает 404 Media, исполнительный вице-президент компании, глава подразделения CoreAI Джей Парик разослал сотрудникам сообщение о том, что с июля 2026 года каждое подразделение Microsoft получает собственный лимит расхода токенов ИИ, а сами сотрудники теперь могут отслеживать свое личное потребление через внутреннюю панель.

"Tokenmaxxing – это не то, к чему мы стремимся, – написал Парик. – Я хочу, чтобы все мы были сосредоточены на достижении результатов, которые имеют значение для наших клиентов и бизнеса".

По его словам, компания не сокращает использование ИИ как таковое, а стремится "получать больше отдачи от каждого токена". Одновременно Microsoft сделала модель GPT-5.6 Sol от OpenAI моделью по умолчанию для внутреннего использования в GitHub Copilot – в первую очередь из-за более выгодного соотношения цены и качества по сравнению с альтернативами. Как отмечается в документе, многие инженеры компании тратят на токены от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц.

Напомним, что за последние месяцы меры по ограничению использования ИИ приняли компании из технологической, банковской и других отраслей, включая Atlassian, Adobe, Amazon, Citi, AT&T, Meta, Uber и Walmart.

Один из самых наглядных примеров – компания Atlassian, разработчик Jira и Confluence. Ее расходы на ИИ-инструмент Rovo выросли с примерно 5 миллионов долларов в месяц в августе 2025 года до более чем 15 миллионов долларов в мае 2026-го – то есть втрое менее чем за год, а по итогам финансового года компания рискует потратить на ИИ-инструменты свыше 120 миллионов долларов. В результате Atlassian ввела для сотрудников R&D-подразделения персональные "ИИ-кошельки" с лимитом от 500 до 2000 долларов в месяц на человека: при достижении лимита доступ к инструментам блокируется, хотя сотрудник может запросить дополнительные средства.

Amazon в свою очередь закрыла внутренний рейтинг-таблицу KiroRank, которая ранжировала сотрудников по объему использования ИИ-платформы Kiro, – после того как выяснилось, что часть работников попросту накручивала показатели, не увеличивая реальную производительность.

Adobe с 30 июня 2026 года отменила безлимитный доступ к Claude для сотрудников. А банк Citi 24 июня временно полностью отключил премиальные модели ИИ, вернув доступ к ним лишь спустя неделю, 1 июля, – при этом в самом банке публично оспаривают такую трактовку событий, утверждая, что не отключали модели и не вводили лимиты на токены, хотя внутренние документы говорят об обратном. Meta также сообщила сотрудникам о введении бюджетов и лимитов на использование ИИ, отмечая, что только в 2026 году внутренние расходы компании на ИИ могут составить миллиарды долларов.