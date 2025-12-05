x
05 декабря 2025
05 декабря 2025
05 декабря 2025
последняя новость: 13:02
05 декабря 2025
Поддержка Газы может сорвать выделение "мороженого" Unilever в отдельную компанию

время публикации: 05 декабря 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 12:36
Поддержка Газы может сорвать выделение "мороженого" Unilever в отдельную компанию
AP Photo/Charles Krupa

Позиция бренда мороженого Ben & Jerry's в поддержку Газы может сорвать план Unilever выделить свое "мороженое" в отдельную компанию и вывести ее на биржу примерно за 7 млрд фунтов, пишет The Telegraph.

По сведениям издания, в Unilever предупредили, что заявления независимого совета директоров Ben & Jerry's по войне в Газе несут риск "репутационного ущерба" для новой структуры – The Magnum Ice Cream Company, куда войдут бренды Magnum, Cornetto, Ben & Jerry's и др.

Unilever выделяет подразделение мороженого в отдельную компанию в рамках масштабной реструктуризации и сокращения расходов. Новый холдинг планируется разместить на биржах Лондона, Амстердама и Нью-Йорка. Реализация сделки, по оценкам аналитиков, во многом зависит от отношения инвесторов к рискам вокруг Ben & Jerry's, который остается самой политизированной и конфликтной частью дивизиона.

Независимый совет Ben & Jerry's в последние годы неоднократно вступал в публичный конфликт с материнской структурой из-за позиции по Израилю и палестинскому вопросу: компания призывала к прекращению огня в Газе и обвиняла Израиль в "геноциде", а также оспаривала решения Unilever по бизнесу в Израиле и в Иудее и Самарии. В 2024-2025 годах Ben & Jerry's подала против Unilever несколько исков в США, обвиняя концерн в попытках "заткнуть рот" бренду и незаконно сместить руководителей за политическую активность.

Дополнительное напряжение создает недавний аудит благотворительного фонда Ben & Jerry's Foundation, профинансированный Unilever: проверка выявила "существенные недостатки" в системе финансового контроля, управлении и политике по конфликту интересов.

В октябре сооснователь компании Ben & Jerry's Бен Коэн заявил, что корпорация Unilever, которой принадлежит Ben and Jerry's, не дала ему начать производство мороженого "солидарности с Палестиной". Как сообщил предприниматель, он предложил начать производство сорбе с арбузным вкусом. В арбузе сочетаются цвета палестинского флага: зеленый, красный, белый и черный, и он стал своеобразным символом солидарности с палестинцами.

