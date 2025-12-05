Льва Шлосберга отправили в СИЗО по новому уголовному делу о "военных фейках"

Псковский городской суд в закрытом режиме рассмотрел ходатайство следователя МВД России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу зампреда "Яблока" Льва Шлосберга (в реестре "иноагентов") и удовлетворил его, сообщает псковское отделение партии, которое возглавляет политик, сообщает ВВС.

Заседание суда продолжалось шесть часов. Дело о "фейках", как сообщает "Яблоко", возбудили из-за репоста публикации в телеграм-канале, сделанного Шлосбергом в феврале 2022 года.

Два дня назад накануне истечения предельного срока пребывания под домашним арестом следователь возбудил против Шлосберга третье уголовное дело – на этот раз по статье о "военных фейках". Ранее на политика заводили уголовные дела о "дискредитации" армии и неисполнении обязанностей "иностранного агента". По делу об "иноагентах" его уже приговорили к 420 часам обязательных работ в ноябре.

4 декабря Шлосбергу было предъявлено обвинение. Он не признает вину.