Дело "Рука руку моет": главе "Гистадрута" разрешили вернулся на работу

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид вернулся на рабочее место после четырех месяцев пребывания под домашним арестом.

При этом полицейское расследование, фигурантом которого является Бар-Давид, продолжается.

Профсоюзный лидер и ряд других высокопоставленных сотрудников "Гистадрута" подозреваются в получении взяток от страхового агента Эзры Габая в обмен на передачу ему страховых портфелей организаций, входящих в структуру "Гистадрута", а также муниципальных органов и государственных компаний.

Пресс-секретарь "Гистадрута" Янив Леви заявил, что вернувшись, "Бар-Давид сразу приступил к работе и работает в полную силу, с большим воодушевлением и полной отдачей сил".

Бар-Давид вернулся к руководству "Гистадрутом" с некоторыми ограничениями, однако ему разрешено поддерживать рабочие контакты с руководителями различных подразделений и всеми сотрудниками.