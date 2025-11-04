Военный обвинитель и глава профсоюза помещены в одну камеру следственного изолятора

Военный обвинитель Матан Соломаш, проходящий подозреваемым в рамках дела о "сливе" следственных материалов по "Сде-Тейман" в прессу, и глава Всеобщей федерации профсоюзов "Гистадрут" Арнон Бар-Давид, подозреваемый в рамках дела о коррупции "Рука руку моет", были помещены в одну камеру следственного изолятора в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что бывший главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми и супруга лидера "Гистадрута" Хила Кинстер Бар-Давид содержатся в одном следственном изоляторе женской тюрьмы "Неве Тирца".