x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 12:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 12:48
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Заместитель главы "Гистадрута" досрочно освобожден из-под ареста

Профсоюзы
Коррупция
Расследование
время публикации: 07 ноября 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 12:42
Заместитель главы "Гистадрута" досрочно освобожден из-под ареста
Avshalom Sassoni/Flash90

Рои Яаков, заместитель председателя Всеобщей федерации профсоюзов "Гистадрут", освобожден из-под ареста за три дня до истечения разрешенного судом срока его содержания под стражей.

Напомним, Рои Яаков – один из фигурантов масштабного расследования о коррупции в "Гистадруте" и в государственных структурах, получившего название "Рука руку моет".

Ранее по этому делу были арестованы глава "Гистадрута" Арнон Бар-Давид с женой, Гилой Канистер, директор департамента корпораций в "Гистадруте" Шеви Михаэли, председатель рабочего комитета "Израильских железных дорог" Лиав Элиягу, страховой агент Эзра Габай и его сын Асаф Габай, и бизнесмен Даниэль Зиграйх.

Также были задержаны для допроса два мэра, десятки руководящих членов профсоюзных организаций и муниципальных структур. В частности, были задержаны и отпущены на ограничительных условиях два сотрудника института Вингейта и высокопоставленный спортивный чиновник.

Задержан также Эзра Габай, владелец крупного страхового агентства "Габай – страхование и финансы". Он является одной из ключевых фигур в страховой индустрии и занимает должность президента клуба "Золотая менора", в который входят ведущие страховые агенты.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

Шторм в военпрокуратуре, попытки реанимации закона о призыве и сомнения Нетаниягу. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2025

Военный обвинитель и глава профсоюза помещены в одну камеру следственного изолятора
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2025

Госконтролер: мы начали проверку "Гистадрута" несколько месяцев назад, несмотря на сопротивление
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

СМИ: по делу "Рука руку моет" ожидается допрос министров от "Ликуда"