Заместитель главы "Гистадрута" досрочно освобожден из-под ареста

Рои Яаков, заместитель председателя Всеобщей федерации профсоюзов "Гистадрут", освобожден из-под ареста за три дня до истечения разрешенного судом срока его содержания под стражей.

Напомним, Рои Яаков – один из фигурантов масштабного расследования о коррупции в "Гистадруте" и в государственных структурах, получившего название "Рука руку моет".

Ранее по этому делу были арестованы глава "Гистадрута" Арнон Бар-Давид с женой, Гилой Канистер, директор департамента корпораций в "Гистадруте" Шеви Михаэли, председатель рабочего комитета "Израильских железных дорог" Лиав Элиягу, страховой агент Эзра Габай и его сын Асаф Габай, и бизнесмен Даниэль Зиграйх.

Также были задержаны для допроса два мэра, десятки руководящих членов профсоюзных организаций и муниципальных структур. В частности, были задержаны и отпущены на ограничительных условиях два сотрудника института Вингейта и высокопоставленный спортивный чиновник.

Задержан также Эзра Габай, владелец крупного страхового агентства "Габай – страхование и финансы". Он является одной из ключевых фигур в страховой индустрии и занимает должность президента клуба "Золотая менора", в который входят ведущие страховые агенты.