05 марта 2026
Экономика

Роспатент разрабатывает схему использования патентов компаний из "недружественных стран"

Россия
Авторское право
время публикации: 05 марта 2026 г., 12:30 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 12:30
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Курирующий российскую экономику вице-премьер Александр Новак заявил, что министерство экономики и Роспатент разрабатывают механизм "временного управления интеллектуальными правами компаний из недружественных стран".

По словам Новака, речь идет о механизме с временным управляющим, который "будет обеспечивать защиту нарушенных прав, и выдавать лицензии производителям на производство необходимой для нашего рынка продукции".

