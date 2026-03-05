Роспатент разрабатывает схему использования патентов компаний из "недружественных стран"

Курирующий российскую экономику вице-премьер Александр Новак заявил, что министерство экономики и Роспатент разрабатывают механизм "временного управления интеллектуальными правами компаний из недружественных стран".

По словам Новака, речь идет о механизме с временным управляющим, который "будет обеспечивать защиту нарушенных прав, и выдавать лицензии производителям на производство необходимой для нашего рынка продукции".