Решение суда: глава "Гистадрута" и его жена будут разлучены в период домашнего ареста

Председатель "Гистадрута" Арнон Бар-Давид, задержанный по делу о коррупции "Рука моет руку", около полудня 14 ноября будет освобожден из изолятора под строго ограниченный домашний арест.

Соответствующее решение было принято мировым судом в Ришон ле-Ционе.

Арнон Бар-Давид будет помещен под домашний арест под надзором на 30 дней, с запретом приближаться к зданию "Гистадрута" ближе чем на 500 метров и полным запретом принимать какие-либо решения, связанные с организацией. Причем отбывать домашний арест он будет не в своей квартире, а в доме сына.

В решении суда отдельно подчеркивается, что Арнон Бар-Давид физически должен быть отдален от своей супруги Гилы Канистер, которая является подозреваемой по тому же делу и была освобождена под домашний арест 12 ноября (до 2 декабря). Она находится в их семейном доме в Кирьят-Оно, где Арнону Бар-Давиду пока запрещено появляться.

Гила Канистер Бар-Давид подозревается в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия, в том числе в связи с ее назначением на должность советницы по коммерческим вопросам в коллегии адвокатов без конкурса и на высокую зарплату. По версии следствия, супруги Бар-Давид получали от страхового агента Эзры Габая деньги в обмен на продвижение его интересов в системе "Гистадрута". Арнон Бар-Давид уже признал на допросе, что получал от Габая наличные, утверждая, что это была "невозвращенная ссуда".