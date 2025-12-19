Двое девелоперов задержаны за попытку списать разруху в аварийном здании на иранскую ракету

Два директора девелоперской компании подозреваются в подаче фиктивного иска в компенсационный фонд Налогового управления о возмещении ущерба зданию в Тель-Авиве, находящемуся в совместной собственности "дочки" их предприятия и другой девелоперской компании.

Здание расположено вблизи места падения баллистической ракеты во время войны с Ираном. После падения ракеты компания, в которой подозреваемые занимают руководящие должности, подала иск в компенсационный фонд, утверждая, что зданию причинен ущерб на 40 млн шекелей в результате ударной волны, из которых около 27 млн шекелей - за повреждения внутренней части здания (стены, полы, кондиционеры, электропроводка, санузлы и т.д.). По этому иску компании был выплачен аванс в размере 2 млн шекелей.

Следствие, начатое налоговым управлением и отделом по борьбе с мошенничеством полиции Тель-Авивского округа, показало, что еще в мае 2021 года здание признано муниципалитетом Тель-Авива непригодным для проживания по заявлению самих компаний-владельцев, которые получили на этом основании освобождение от уплаты муниципального налога.

Также выяснилось, что разрушения, которые в иске приписывались ударной волне от падения ракеты, на самом деле являются результатом работ по сносу, заказанных самими компаниями еще в 2021 году с целью получения освобождения от налога.

Менеджеры были задержаны в четверг, 18 декабря, после перехода расследования в открытую фазу. После допроса они были доставлены в суд и освобождены на ограничительных условиях.