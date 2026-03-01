Местным органам власти будет выделен бюджет для оказания помощи жителям пострадавших домов

В воскресенье, 1 марта, правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о немедленном выделении местным органам власти через МВД бюджета для оказания чрезвычайной помощи гражданам, чье жилье пострадало непосредственно в ходе боевых действий в рамках операции "Рычание льва".

Помощь будет предоставлена каждому жителю поврежденного и признанного непригодным для проживания дома и составит 2 тысячи шекелей на человека:

•⁠ ⁠1500 шекелей – единовременная выплата на каждого проживавшего в данном объекте недвижимости для финансирования расходов местных властей по оказанию немедленной помощи жителям.

•⁠ ⁠500 шекелей – единовременная выплата на каждого проживавшего в данном объекте недвижимости, которую местные власти в кратчайшие сроки переведут напрямую жильцам на покрытие их неотложных нужд.

Этот бюджет дополняет существующий пакет поддержки, включающий финансирование местных органов власти и деятельность Компенсационного фонда Налогового управления по прямому возмещению военного ущерба.

Жители, чье жилье или имущество пострадало, должны сообщить об ущербе на горячую линию Налогового управления или подать онлайн-просьбу на сайте ведомства.

Ответственность за эвакуацию лежит на местных органах власти и департаменте имущественного налога Налогового управления.