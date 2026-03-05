"Рычание льва": Командование тылом мобилизовало около 20 тысяч резервистов

Фото: Александр Ханин

Около 20 тысяч резервистов были мобилизованы Командованием тыла с началом операции "Рычание льва", они развернуты примерно в 35 батальонах по всей стране для защиты и помощи гражданского населения.

С начала войны специалисты Командования тылом выезжали на десятки мест падения ракет и их обломков по всему Израилю. Параллельно с этим информационный центр Командования тылом задействовал 120 человек для работы с обращениями граждан: с начала войны дан ответ на 6200 телефонных обращений, обработаны сотни письменных обращений.