05 марта 2026
Израиль

Командование тылом рапортует о снижении интенсивности обстрелов и готовит открытие школ

Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 10:52
Miriam Alster/Flash90

На фоне смягчения инструкций для населения в Командовании тылом подтвердили снижение интенсивности ракетных обстрелов из Ирана – при одновременном росте обстрелов из Ливана. Ожидается, что к концу недели будет обсуждаться постепенное возвращение системы образования к работе, сообщает новостная служба "Кан".

Напомним, родительский комитет выразил возмущение открытием экономики в ситуации, когда ракетные обстрелы не прекращаются, а школы и детские сады закрыты.

Родительский комитет подчеркивает: из-за решения об открытии экономики родители детей могут потерять работу, поскольку многие из них вынуждены оставаться дома с детьми в ситуации отсутствия школ и детских садов. Инструкции противоречат сами себе – с одной стороны, разрешается неформальная экономическая деятельность и открываются рабочие места, с другой – запрещается работа системы образования.

В заявлении Всеизраильского родительского комитета сказано: "Вместо того чтобы учиться на прошлом опыте и предыдущих этапах и сформировать ответственный план, учитывающий детей и работающих родителей, правительство и Командование тылом продолжают действовать с односторонней позиции, в которой нет никакой общественной логики. Без компенсации, защиты от увольнений и финансового возмещения работодателям и родителям, которые вынуждены оставаться дома с детьми и могут потерять работу из-за этой политики, невозможно открывать экономику".

Родительский комитет требует механизма компенсации родителям за потерю рабочих дней, компенсации наемным работникам, находящимся под угрозой потери заработка из-за войны, возврата средств за продленки и мероприятия, отмененные из-за ситуации в сфере безопасности, а также возврата средств за заранее оплаченные и не предоставляемые услуги по питанию детей.

Израиль
