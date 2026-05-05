Ирак предлагает 27% скидки на нефть с погрузкой в Персидском заливе

Нефть и газ
Ирак
Война с Ираном
время публикации: 05 мая 2026 г., 22:47 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 22:50
AP Photo/Kin Cheung

Государственная иракская компания SOMO предложила 33,4 доллара скидки на баррель нефти (27% от текущей цены) для покупателей с поставкой Басре, то есть при условии, что покупатель сам озаботится, как вывести купленную нефть из Персидского залива.

Скидка действительна для нефти сорта Basrah Medium до 10 мая 2026 года. С 11 по 31 мая размер скидки будет составлять 26 долларов за баррель.

Для нефти сорта Basrah Heavy размер скидки составит 30 долларов за баррель до конца мая.

В условиях указывается, что к этим сделкам на льготных условиях не будут применимы параграфы, касающиеся форсмажора.

