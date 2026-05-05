Правительство продлило режим особого положения в тылу
время публикации: 05 мая 2026 г., 22:11 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 22:19
Правительство в ходе срочного голосования продлило срок действия режима особого положения в тылу до 19 мая. Решение распространяется на всю страну в связи с высокой вероятностью возобновления войны с Ираном.
Режим особого положения в тылу позволяет правительству и Командованию тыла вводить обязательные ограничения для гражданского населения с целю его защиты. Последний раз режим был продлен 27 апреля.
Режим особого положения не следует путать с общегосударственным режимом чрезвычайного положения, который ежегодно продлевается Кнессетом. Последний раз он был продлен до 1 декабря 2026 года.