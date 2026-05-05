05 мая 2026
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Группа "Сакаль" предложила купить ЦИМ, перебив ставку Hapag-Lloyd

время публикации: 05 мая 2026 г., 23:06 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 23:06
Группа "Сакаль" под руководством Хаима Скаля подала вечером во вторник, 5 мая, председателю совета директоров судоходной компании ЦИМ предложение о приобретении полного контроля над компанией за сумму $4,5 млрд наличными.

Это предложение на $300 млн превышает оферту судоходного гиганта Hapag-Lloyd и фонда FIMI.

Следует подчеркнуть, что на данный момент не ясно, кто входит в число инвесторов-партнеров "Сакаль", и каковы источники финансирования.

Кроме того, ЦИМ уже подписал обязывающее соглашение о слиянии с Hapag-Lloyd, которое было одобрено 97% акционеров и требует только утверждения регуляторами.

Семья Сакаль в прошлом владела франшизами магазинов электроники, спортивных товаров и игрушек в зоне duty-free аэропорта Бен-Гурион. Кроме того, семья управляла службой duty-free для иностранных дипломатов и сотрудников ООН в Израиле через компанию "Ям", которая также занималась снабжением иностранных судов, заходивших в израильские порты.

Компания вместе с бизнесом duty-free была продана Тедди Саги после того, как семья столкнулась с финансовыми трудностями и была вынуждена реализовать активы.

