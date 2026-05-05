Генерал-майор Омер Тишлер вступил в должность командующего ВВС Израиля

На авиабазе Тель-Ноф во вторник, 5 мая, состоялась церемония смены командующего военно-воздушными силами Израиля. Генерал-майор Омер Тишлер сменил на этом посту генерал-майора Томера Бара, возглавлявшего ВВС последние четыре года. Церемонию провел начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир.

Начальник Генштаба сообщил, что на этой неделе утверждено приобретение двух эскадрилий боевых самолетов – в дополнение к уже одобренной закупке эскадрильи, вертолетов, беспилотников и самолетов-заправщиков. Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ находится в состоянии высокой боевой готовности: "Мы внимательно следим за событиями в Персидском заливе и готовы со всей мощью ответить на любую попытку нападения на Израиль".

Новый командующий ВВС заявил, что он помнит о провале 7 октября, когда армия не выполнила свою задачу по защите граждан. "Мы следим за происходящим в Иране и готовы направить все ВВС на восток, если потребуется", – сказал Тишлер.