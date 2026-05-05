x
05 мая 2026
|
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 23:33
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Генерал-майор Омер Тишлер вступил в должность командующего ВВС Израиля

ЦАХАЛ
время публикации: 05 мая 2026 г., 22:38 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 22:38
Генерал-майор Омер Тишлер вступил в должность командующего ВВС Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

На авиабазе Тель-Ноф во вторник, 5 мая, состоялась церемония смены командующего военно-воздушными силами Израиля. Генерал-майор Омер Тишлер сменил на этом посту генерал-майора Томера Бара, возглавлявшего ВВС последние четыре года. Церемонию провел начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир.

Начальник Генштаба сообщил, что на этой неделе утверждено приобретение двух эскадрилий боевых самолетов – в дополнение к уже одобренной закупке эскадрильи, вертолетов, беспилотников и самолетов-заправщиков. Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ находится в состоянии высокой боевой готовности: "Мы внимательно следим за событиями в Персидском заливе и готовы со всей мощью ответить на любую попытку нападения на Израиль".

Новый командующий ВВС заявил, что он помнит о провале 7 октября, когда армия не выполнила свою задачу по защите граждан. "Мы следим за происходящим в Иране и готовы направить все ВВС на восток, если потребуется", – сказал Тишлер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2026

В центре Израиля пройдут тренировочные полеты ВВС ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2026

Тренировочный полет ВВС Израиля: реакция на критику
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2026

Боевые самолеты над Иерусалимом. ЦАХАЛ сообщил о подготовке к воздушному параду