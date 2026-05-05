Израиль поставит Германии "излишки" авиационного керосина
время публикации: 05 мая 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 21:50
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что, в связи с энергетическим кризисом, вызванным блокадой Ормузского пролива, Израиль поставит Германии партию авиационного топлива.
Поставка была согласована министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром экономики Эли Коэном в ответ на запрос министерства экономики Германии.