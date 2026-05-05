Правительство утвердило выделение миллиарда шекелей на развитие инфраструктуры в Иудее и Самарии

Правительство Израиля утвердило выделение 1 миллиарда и 75 миллионов шекелей на развитие подъездных дорог и другой инфраструктуры "для новых поселений, регламентированных в Иудее и Самарии".

Бюджет рассчитан на 2026-2028 годы. Из этой суммы 3 миллиона шекелей выделены немедленно на предварительное планирование. Через 45 дней плановая группа обязана представить правительству полный план прокладки и модернизации существующих дорог для всех поселений, одобренных с начала работы действующего правительства.

В минфине и министерстве транспорта указывают, что транспортная доступность является необходимым условием для заселения поселений и обеспечения "нормального, безопасного и доступного уклада жизни для жителей". По словам министров, в центре внимания окажется соединение поселений с центрами занятости и услуг с одновременным учетом потребностей безопасности и гражданских нужд в рамках общенациональной транспортной системы.