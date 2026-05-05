05 мая 2026
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В РФ двух ученых осудили за "госизмену" за публикацию в иранском журнале

Россия
Судебные решения
время публикации: 05 мая 2026 г., 10:28 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 10:28
Институт теоретической и прикладной механики СО РАН
Wikipedia.org. Фото: Bogdanov-62

Новосибирский областной суд признал виновными в государственной измене главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева и доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, каждому назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима по статье 275 УК РФ.

До вступления приговора в силу Звегинцев и Галкин останутся под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что дело было возбуждено из-за их публикации в иранском научном журнале по теме газовой динамики.

Звегинцев является основателем лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" ИТПМ, занимающейся гиперзвуковыми технологиями. Коллектив института ранее выступал в его поддержку, заявляя, что материалы Звегинцева и его коллег проходили экспертную проверку и сведений ограниченного доступа в них обнаружено не было.

Ранее по делам о госизмене были осуждены другие сотрудники ИТПМ: директор института Александр Шиплюк получил 15 лет колонии строгого режима, главный научный сотрудник Анатолий Маслов – 14 лет.

