В РФ двух ученых осудили за "госизмену" за публикацию в иранском журнале
Новосибирский областной суд признал виновными в государственной измене главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева и доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина.
Как сообщили "Интерфаксу" в суде, каждому назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима по статье 275 УК РФ.
До вступления приговора в силу Звегинцев и Галкин останутся под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что дело было возбуждено из-за их публикации в иранском научном журнале по теме газовой динамики.
Звегинцев является основателем лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" ИТПМ, занимающейся гиперзвуковыми технологиями. Коллектив института ранее выступал в его поддержку, заявляя, что материалы Звегинцева и его коллег проходили экспертную проверку и сведений ограниченного доступа в них обнаружено не было.
Ранее по делам о госизмене были осуждены другие сотрудники ИТПМ: директор института Александр Шиплюк получил 15 лет колонии строгого режима, главный научный сотрудник Анатолий Маслов – 14 лет.