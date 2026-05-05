Бал Института костюма в Нью-Йорке: парад звёзд. Фоторепортаж

В Нью-Йорке в Метрополитен-музее прошел ежегодный благотворительный бал Института костюма Met Gala, посвященный открытию выставки "Costume Art". Дресс-код вечера был сформулирован как "Fashion is Art".

Сопредседателями бала в этом году стали Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур, почетными сопредседателями – Джефф Безос и Лорен Санчес Безос. Среди "звезд первой величины" на красной дорожке были Рианна, Мадонна, Шер, Стиви Никс, Сабрина Карпентер, Марго Робби, Энн Хэтэуэй, Блейк Лайвли, Бэд Банни, Зои Кравиц, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Лили-Роуз Депп, Гвендолин Кристи и другие знаменитости.

Выставка "Costume Art" посвящена связи моды, искусства и человеческого тела. Бал Met Gala традиционно открывает весеннюю экспозицию Института костюма и считается одним из главных светских и модных событий года.