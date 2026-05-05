x
05 мая 2026
|
последняя новость: 12:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 12:26
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Поданы новые обвинения по делам о контрабанде товаров в Газу

Контрабанда
Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
военная прокуратура
время публикации: 05 мая 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 12:06
Поданы новые обвинения по делам о контрабанде товаров в Газу
AP Photo/Tsafrir Abayov

Военная прокуратура подала еще три обвинительных заключения против четырех фигурантов по делам о контрабанде товаров в сектор Газы.

По сообщению ЦАХАЛа, два обвинительных заключения были поданы 3 мая, еще одно – 4 мая.

Дела были возбуждены по итогам совместных расследований общей службы безопасности (ШАБАК), отдела специальных расследований военной полиции, подразделения "Яхалом" Налогового управления, таможенного подразделения на КПП и южного подразделения спецназа полиции.

В ЦАХАЛе и ШАБАКе заявили, что рассматривают контрабанду в Газу как серьезную угрозу безопасности государства, особенно в случаях, когда к ней причастны военнослужащие срочной службы или резервисты, и намерены добиваться привлечения всех причастных к ответственности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2026

Офицер ЦАХАЛа обвинен в контрабанде товаров в сектор Газы за взятку в 5 млн шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2026

"Автомобильный техник" из Рахата обвиняется в контрабанде товаров в сектор Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2026

Два офицера ЦАХАЛа и гражданский будут обвинены в контрабанде товаров в Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2026

Верховный суд утвердил решение о переводе Бецалеля Зини под домашний арест