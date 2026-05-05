Поданы новые обвинения по делам о контрабанде товаров в Газу

Военная прокуратура подала еще три обвинительных заключения против четырех фигурантов по делам о контрабанде товаров в сектор Газы.

По сообщению ЦАХАЛа, два обвинительных заключения были поданы 3 мая, еще одно – 4 мая.

Дела были возбуждены по итогам совместных расследований общей службы безопасности (ШАБАК), отдела специальных расследований военной полиции, подразделения "Яхалом" Налогового управления, таможенного подразделения на КПП и южного подразделения спецназа полиции.

В ЦАХАЛе и ШАБАКе заявили, что рассматривают контрабанду в Газу как серьезную угрозу безопасности государства, особенно в случаях, когда к ней причастны военнослужащие срочной службы или резервисты, и намерены добиваться привлечения всех причастных к ответственности.