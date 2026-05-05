ОАЭ обсудили с Вашингтоном открытие своп-линии для смягчения экономических последствий войны

Министр торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани аль-Зейуди заявил на конференции в Абу-Даби, что ОАЭ ведут переговоры с США об открытии валютной своп-линии.

По его словам, Вашингтон реализует подобную политику лишь с пятью государствами, и участие в этой группе – "вопрос престижа, а не финансовой помощи".

Валютная своп-линия позволяет центробанкам обмениваться валютой напрямую, минуя рынок, что снижает издержки и риски при торговле и инвестициях. Сейчас постоянные своп-линии с ФРС США имеют центробанки Канады, Японии, еврозоны, Великобритании и Швейцарии.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее подтвердил, что ряд союзников в Персидском заливе обратились с аналогичными просьбами на фоне энергетического кризиса, вызванного фактической блокадой Ормузского пролива после начала войны с Ираном 28 февраля.