Израильтяне впервые с июня 2025 года сократили месячные расходы

По данным компании "Шва", в апреле 2026 года израильтяне осуществили платежи по кредитным картам на сумму 45,3 миллиарда шекелей, что на 1,1% меньше, чем в апреле 2025 года.

Это первый месяц снижения потребительской активности населения с июня 2025 года, когда проходила операция "Народ как лев".

Среднесуточный объём расходов в апреле составил 1,511 млрд шекелей, что на 2,3% меньше, чем в марте 2026 года. Вместе с тем по сравнению с периодом операции "Народ как лев" в июне 2025 года нынешний показатель всё ещё выше на 8,6%.

Исторический рекорд среднесуточных расходов израильской экономики был установлен в июле 2025 года и составил 1,673 млрд шекелей.

Анализ типов транзакций выявляет расхождение в потребительских привычках: онлайн-покупки выросли на 0,7% по сравнению с прошлым годом и составили 25,343 млрд шекелей, тогда как расходы непосредственно в торговых точках резко упали – на 3,3%.

Снизились и операции с наличными: снятие средств в банкоматах сократилось на 4,5% – до 5,021 млрд шекелей.

Расходы на авиабилеты выросли на 72% по сравнению с прошлым годом, сферы отдыха, досуга и развлечений понесли ощутимые потери: сектор гостиниц и гостевых домов обвалился на 19,23%, сектор досуга и развлечений зафиксировал падение на 17,04%.

Снижение на 6,41% отмечено в сегменте одежды и обуви; расходы в ресторанах, кафе и заведениях быстрого питания сократились на 1,67%. В то же время сектор мини-маркетов и киосков вырос на 6,65% по сравнению с апрелем 2025 года. Сегмент бытовой техники и электроники также продемонстрировал рост потребления на 5,23%.