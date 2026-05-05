Трамп: урегулирование конфликта с Ираном может занять несколько недель

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Hugh Hewitt Show, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще "две, может быть, три недели", но подчеркнул, что Вашингтон "не зацикливается на сроках".

"Время для нас не имеет решающего значения", – сказал Трамп.

На вопрос, означает ли иранский обстрел ОАЭ окончание режима прекращения огня, президент США ответил: "Я не могу вам этого сказать". При этом он добавил, что США "так или иначе победят": либо будет заключена "правильная сделка", либо Вашингтон "очень легко победит" военным путем.

Трамп также заявил, что обязательным условием возможной сделки остается передача США иранского высокообогащенного урана. "Да, это часть сделки", – сказал он, отвечая на вопрос, является ли это "красной линией". При этом президент США попытался снизить значение этого запаса: "С точки зрения ценности он не очень ценен. Вероятно, его нельзя использовать. Возможно, они не смогут его достать". По словам Трампа, он все равно хотел бы "получить его обратно", чтобы у Тегерана "не было искушения" использовать этот материал.

В том же интервью Трамп заявил, что Иран не получит ядерное оружие, а США уже нанесли тяжелый ущерб его военным возможностям. Он утверждал, что у Ирана "нет флота, нет авиации, нет ПВО", и заявил, что американские удары "выбили" значительную часть иранского руководства.

Хью Хьюитт – американский консервативный радиоведущий, политический комментатор, юрист и профессор права. Ведет общенациональное ток-шоу The Hugh Hewitt Show на Salem Radio Network; его часто используют как площадку для интервью республиканских политиков, включая Дональда Трампа.