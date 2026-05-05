Минэкономики отзывает шуруповерты HUNTER из-за угрозы возгорания

Министерство экономики и промышленности опубликовало уведомление об отзыве "набора аккумуляторной ударной дрели-шуруповерта" марки HUNTER в связи с угрозой воспламенения и пожара.

Описание товара: набор аккумуляторной ударной дрели-шуруповерта HUNTER 18V, артикул 100312-017, производитель NINGBO HUNTER INT, Китай.

Покупателей просят обратиться в места покупки за заменой товара или компенсацией.