Минэкономики отзывает шуруповерты HUNTER из-за угрозы возгорания
время публикации: 05 мая 2026 г., 09:21 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 09:25
Министерство экономики и промышленности опубликовало уведомление об отзыве "набора аккумуляторной ударной дрели-шуруповерта" марки HUNTER в связи с угрозой воспламенения и пожара.
Описание товара: набор аккумуляторной ударной дрели-шуруповерта HUNTER 18V, артикул 100312-017, производитель NINGBO HUNTER INT, Китай.
Покупателей просят обратиться в места покупки за заменой товара или компенсацией.