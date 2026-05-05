Директор аэропорта Бен-Гурион вызван на слушания перед увольнением

Генеральный директор управления аэропортов Шарон Кадми вызвал на предварительное слушание перед возможным увольнением директора аэропорта Бен-Гурион Уди Бар-Оза.

Как сообщает "Калькалист", слушание ожидается в ближайшие дни и Бар-Оз, по имеющимся сведениям, намерен явиться на него с адвокатами.

Причины намерения уволить Бар-Оза пока остаются неизвестными, однако, по данным "Калькалиста", председатель совета директоров управления аэропортов Ифтах Рон-Таль, министр транспорта Мири Регев и глава рабочего комитета управления Пинхас Идан в курсе происходящего.

Бар-Оз возглавил крупнейший аэропорт страны чуть более трёх лет назад. До назначения на должность директора аэропорта Бен-Гурион он с 2008 года занимал должность заместителя генерального директора управления аэропортов по операционной деятельности. До работы в управлении он занимал должности командира баз ВВС в Сде-Дове и в Лоде.