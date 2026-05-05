x
05 мая 2026
|
последняя новость: 09:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 09:26
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Директор аэропорта Бен-Гурион вызван на слушания перед увольнением

Госсектор
Авиация
время публикации: 05 мая 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 08:41
Директор аэропорта Бен-Гурион вызван на слушания перед увольнением
Yossi Aloni/Flash90

Генеральный директор управления аэропортов Шарон Кадми вызвал на предварительное слушание перед возможным увольнением директора аэропорта Бен-Гурион Уди Бар-Оза.

Как сообщает "Калькалист", слушание ожидается в ближайшие дни и Бар-Оз, по имеющимся сведениям, намерен явиться на него с адвокатами.

Причины намерения уволить Бар-Оза пока остаются неизвестными, однако, по данным "Калькалиста", председатель совета директоров управления аэропортов Ифтах Рон-Таль, министр транспорта Мири Регев и глава рабочего комитета управления Пинхас Идан в курсе происходящего.

Бар-Оз возглавил крупнейший аэропорт страны чуть более трёх лет назад. До назначения на должность директора аэропорта Бен-Гурион он с 2008 года занимал должность заместителя генерального директора управления аэропортов по операционной деятельности. До работы в управлении он занимал должности командира баз ВВС в Сде-Дове и в Лоде.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook