ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожены боевики "Хизбаллы", атаковано здание, из которого выпустили ракету

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы 226-й бригады заметили двух вооруженных боевиков "Хизбаллы", действовавших вблизи израильских сил в Южном Ливане. Боевики попытались скрыться на мотоцикле, но были ликвидированы ударом беспилотника.

В другом инциденте вечером 4 мая "Хизбалла" выпустила противотанковую ракету по району, где действуют силы ЦАХАЛа. Ракета разорвалась рядом с военнослужащими, пострадавших нет. Вскоре после пуска ЦАХАЛ атаковал и уничтожил здание, из которого была выпущена ракета.