x
05 мая 2026
|
последняя новость: 09:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 09:26
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожены боевики "Хизбаллы", атаковано здание, из которого выпустили ракету

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 мая 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 08:54
ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожены боевики "Хизбаллы", атаковано здание, из которого выпустили ракету
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы 226-й бригады заметили двух вооруженных боевиков "Хизбаллы", действовавших вблизи израильских сил в Южном Ливане. Боевики попытались скрыться на мотоцикле, но были ликвидированы ударом беспилотника.

В другом инциденте вечером 4 мая "Хизбалла" выпустила противотанковую ракету по району, где действуют силы ЦАХАЛа. Ракета разорвалась рядом с военнослужащими, пострадавших нет. Вскоре после пуска ЦАХАЛ атаковал и уничтожил здание, из которого была выпущена ракета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2026

942-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии