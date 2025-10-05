x
05 октября 2025
|
последняя новость: 16:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2025
|
05 октября 2025
|
последняя новость: 16:45
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Парламент Ирана утвердил деноминацию валюты: риал потеряет четыре нуля

Иран
Курсы валют
время публикации: 05 октября 2025 г., 15:46 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 15:51
Парламент Ирана утвердил деноминацию валюты: риал потеряет четыре нуля
AP Photo/Vahid Salemi

Парламент Ирана утвердил план денежной реформы, в рамках которой иранский риал потеряет четыре нуля – один новый риал придет на смену 10000 нынешних. Эта мера призвана упростить финансовые трансакции в условиях нарастающей инфляции.

Предложение стало предметом жарких споров, что отразили и результаты голосования. Реформа была поддержана 144 депутатами, 108 проголосовали против, трое воздержались. План предусматривает введение новой единицы – сотой части риала. Она получит название гиран.

В течение трехлетнего переходного периода хождение будут иметь оба варианта купюр, однако все государственные обязательства в случае наличного расчета будут выполняться банкнотами нового образца. Центральному банку Ирана предоставлено два года на осуществление реформы.

Правительство впервые предложило провести деноминацию еще в 2019 году, новую денежную единицу предлагалось назвать туманом. В 2020 году предложение было утверждено парламентом, однако реформа так и осталась нереализованной.

Отметим, что на фоне возвращения международных санкций риал продолжает падение. На сегодняшний день за один доллар дают 1150000 долларов США.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 ноября 2024

Иранский риал упал ниже 700 тысяч риалов за доллар
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 января 2023

Иранский риал потерял треть цены с начала протеста хиджабов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 октября 2020

Введение новых санкций обрушило иранский риал