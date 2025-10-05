The Marker: средняя израильская семья "потеряла" около 111 тысяч шекелей с начала войны

По оценке экономического издания The Marker, среднее домохозяйство в Израиле за два года войны "потеряло" около 111 тысяч шекелей. Такой вывод основан на сумме прямых военных расходов государства и утраченного экономического потенциала, распределенных почти на 3 миллиона семей.

В "счет войны", говорится в публикации, входят: падение стоимости активов и пенсионных накоплений, упущенные доходы (включая длительные резервистские сборы), рост повседневных расходов и другие факторы.

Прямые расходы на войну оцениваются в 200 миллиардов шекелей. Это оценка минобороны, отмечается в публикации. Оценка минфина Израиля – около 178 миллиардов шекелей, включая примерно 60 миллиардов шекелей выплат резервистам. Но оценка минфина не включает стоимость операции "Колесницы Гидеона – 2" (около 20 миллиардов шекелей).

Из внешних источников покрыто лишь примерно 30 миллиардов шекелей (помощь США). Остальное – за счет налогов и сокращения услуг.

Общая стоимость товаров и услуг, которые не были произведены за два года войны, оцениваются в 130 миллиардов шекелей.

Итого прямые военные расходы и утраченный экономический потенциал – около 330 миллиардов шекелей. В пересчете на одно домохозяйство – 111 тысяч шекелей.