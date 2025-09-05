x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 22:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 22:11
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Евросоюз оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро

Google
время публикации: 05 сентября 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 22:11

Еврокомиссия оштрафовала американскую Alphabet, материнскую компанию Google, на 2,95 миллиарда евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных технологий.

Google, как пояснили в комиссии, отдавал предпочтение собственным сервисам, рекламодателям и онлайн-издателям в ущерб конкурентам, и таким образом деформировал рынок онлайн-рекламы. Еврокомиссия постановила, что компания должна прекратить эту практику и перестать отдавать предпочтение собственным сервисам.

В Google пообещали подать апелляцию на это решение.

В 2023 году Еврокомиссия предупреждала Google, что единственным способом решения проблемы злоупотребления своим доминированием будет "отчуждение" части бизнеса компании.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook