Евросоюз оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро

Еврокомиссия оштрафовала американскую Alphabet, материнскую компанию Google, на 2,95 миллиарда евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных технологий.

Google, как пояснили в комиссии, отдавал предпочтение собственным сервисам, рекламодателям и онлайн-издателям в ущерб конкурентам, и таким образом деформировал рынок онлайн-рекламы. Еврокомиссия постановила, что компания должна прекратить эту практику и перестать отдавать предпочтение собственным сервисам.

В Google пообещали подать апелляцию на это решение.

В 2023 году Еврокомиссия предупреждала Google, что единственным способом решения проблемы злоупотребления своим доминированием будет "отчуждение" части бизнеса компании.