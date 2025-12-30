В возрасте 35 лет скончалась внучка президента США Джона Кеннеди

Татьяна Шлоссберг, внучка 35-го президента США Джона Кеннеди, умерла 30 декабря в возрасте 35 лет. О ее смерти сообщили ее близкие в публикации на странице Президентской библиотеки и музея Джона Ф. Кеннеди в Instagram.

"Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она всегда будет в наших сердцах", – говорится в сообщении.

По данным Reuters и AP, Татьяна Шлоссберг страдала редкой формой острого миелоидного лейкоза. О диагнозе она написала в эссе, которое было опубликовано в The New Yorker в ноябре. Татьяна Шлоссберг – дочь Кэролайн Кеннеди и Эдвина Шлоссберга, работала журналистом, в том числе освещала климатическую и экологическую тематику.