Согласования налогов за 2025 год продлены до апреля 2026 года

Налоговое управление Израиля объявило, что согласования налогов на зарплату от дополнительного работодателя или на пенсию, оформленные на 2025 год, будут действительны до середины апреля 2026 года.

Это означает, что в зарплатных листах за январь–март 2026 года включительно работодатели будут удерживать налог в соответствии с согласованиями, сделанными в 2025 году, и нет необходимости оформлять новое согласование во избежание переплаты налога.

Объявление сделано в связи с намерением правительства расширить ступени подоходного налога в рамках закона о государственном регулировании на 2026 год.

Если законопроект будет утвержден, его принятие потребует повторного оформления налоговых согласований. Чтобы избавить граждан от бюрократической нагрузки и оптимизировать работу ведомства, было решено продлить действие согласований 2025 года до момента принятия решения по этому вопросу.