31 декабря 2025
Пресса

Нетаниягу в интервью Fox News: "Новая власть в Газе возможна, если ХАМАС будет разоружен"

время публикации: 31 декабря 2025 г., 00:37 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 00:37
Биньямин Нетаниягу
AP Photo /Alex Brandon

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находящийся с официальным визитом в США, дал интервью американскому телеканалу Fox News. Полное интервью будет показано позднее в программе Special Report.

В отрывке, опубликованном на сайте телеканала в качестве анонса, ведущий Брет Байер спрашивает израильского премьера, верит ли он, что в 2026 году в Газе появится новое правительство. Нетаниягу отвечает, что формирование новой власти в секторе Газы возможно только при условии, что ХАМАС будет разоружен. "Новая власть в Газе возможна, если разоружить ХАМАС. Причина проста: если у ХАМАСа останется оружие, он может выстрелить новой власти в спину. Я вижу для Газы другое будущее, если ХАМАС будет разоружен. Все это понимают. Жители Газы хотят этого больше всех".

