Израиль

В Герцлии разбиты окна в кафе, работающем по субботам. Задержан сын известного активиста "Ликуда"

время публикации: 30 декабря 2025 г., 22:36 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 22:54
В Герцлии разбиты окна в кафе, работающем по субботам. Задержан сын известного активиста "Ликуда"
Tal Gal/Flash90

Две недели назад в Герцлии неизвестные разбили окна в кафе "Отелло", работающем по субботам. По подозрению в причастности к этому акту вандализма 30 декабря были задержаны двое подростков (14 и 19 лет).

По информации Walla News, старший из задержанных – сын известного активиста "Ликуда", входящего в близкое окружение министров и депутатов Кнессета.

Во время обыска в доме одного из подозреваемых были обнаружены патроны к огнестрельному оружию и газовый пистолет, использование которого при наличии лицензии разрешено только в лицензированных клубах.

Израильские СМИ пишут, что следствие проверяет, что нападение на кафе-мороженое было совершено на "религиозной почве", чтобы вынудить владельцев закрывать заведение по субботам.

Мэр города Ярив Фишер после этого инцидента опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил: "Муниципалитет Герцлии поддерживает владельцев кафе и испытывает глубокое отвращение к преступным действиям правонарушителей, совершивших серьезный акт вандализма. Погромщики нанесли ущерб владельцам "Отелло" и всем жителям города, которые верят в принцип "живи и давай жить другим".

